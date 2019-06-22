Пенкина отказались пускать в самолет 

В пятницу российский певец Сергей Пенкин не смог вылететь из Москвы в Минеральные Воды из-за того, что его не пустили на борт самолета, сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел во Внуково, Пенкин был пьян. По версии паблика, артист несколько часов провел в баре в ожидании вылета задержанного рейса.
Когда объявили посадку, Пенкин уже плохо держался на ногах.
Представители авиакомпании Utair решили не пропускать его в самолёт. По версии Пенкина, все было несколько иначе: он уехал из аэропорта, устав ждать вылета.