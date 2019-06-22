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Пенкина отказались пускать в самолет 

Рамблер + ещё 4 40 минут назад
Фото: penkin.ru
В пятницу российский певец Сергей Пенкин не смог вылететь из Москвы в Минеральные Воды из-за того, что его не пустили на борт самолета, сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел во Внуково, Пенкин был пьян. По версии паблика, артист несколько часов провел в баре в ожидании вылета задержанного рейса.
Когда объявили посадку, Пенкин уже плохо держался на ногах.
Представители авиакомпании Utair решили не пропускать его в самолёт. По версии Пенкина, все было несколько иначе: он уехал из аэропорта, устав ждать вылета.
Шоу-бизнес , Другое , Сергей Пенкин , Международный аэропорт Внуково , ЮТэйр , Москва
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