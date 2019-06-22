Алибасов рассказал о своем состоянии 

Бари Алибасов, вернувшийся домой после госпитализации в НИИ Склифосовского после отравления химикатами, рассказал, что с ним все в порядке, опровергнув тем самым свои же заявления, сделанные ранее.
Слова продюсера передал его директор Вадим Горжанкин, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Алибасов упомянул появившуюся в СМИ информацию о том, что близкие его не лечат, насильно удерживают дома и плохо кормят.
«Хочу сказать, что все это не так. Меня лечат. Я иду на поправку. Ем детское питание, рекомендованное врачами Склифосовского и разные диетические каши», — сказал он, упомянув, что ест гречневую кашу и с ним все хорошо.
Алибасов был госпитализирован 4 июня с ожогом пищевода, желудка и дыхательных путей, полученных после отравления жидкостью для прочистки труб.