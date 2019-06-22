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СМИ сообщили о госпитализации жены Алибасова 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Жена продюсера Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в Москве после приступа астмы, сообщает паблик Baza.
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Почувствовав себя плохо, Шукшина вызвала скорую помощь. Однако врачам не удалось купировать приступ удушья, после этого было принято решение госпитализировать Федосееву-Шукшину.
Алибасов и Шукшина знакомы с 1996 года. Однако тогда их роман закончился расставанием. Продюсер за это время успел жениться и развестись. В конце прошлого года Алибасов и Шукшина поженились. Это не нашло понимания у семьи актрисы.
Алибасов недавно выписался из больницы, куда попал после отравления средством для прочистки труб. Он уже успел стать героем программы у Андрея Малахова, где шокировал публику претензиями к сыну и врачам. Многие сочли, что после медикаментозной комы у продюсера возникли психические проблемы.
Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Андрей Малахов , Бари Алибасов , Москва
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