СМИ сообщили о госпитализации жены Алибасова 

Жена продюсера Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в Москве после приступа астмы, сообщает паблик Baza.
Почувствовав себя плохо, Шукшина вызвала скорую помощь. Однако врачам не удалось купировать приступ удушья, после этого было принято решение госпитализировать Федосееву-Шукшину.
Алибасов и Шукшина знакомы с 1996 года. Однако тогда их роман закончился расставанием. Продюсер за это время успел жениться и развестись. В конце прошлого года Алибасов и Шукшина поженились. Это не нашло понимания у семьи актрисы.
Алибасов недавно выписался из больницы, куда попал после отравления средством для прочистки труб. Он уже успел стать героем программы у Андрея Малахова, где шокировал публику претензиями к сыну и врачам. Многие сочли, что после медикаментозной комы у продюсера возникли психические проблемы.