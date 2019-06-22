СМИ сообщили о госпитализации жены Алибасова

Почувствовав себя плохо, Шукшина вызвала скорую помощь. Однако врачам не удалось купировать приступ удушья, после этого было принято решение госпитализировать Федосееву-Шукшину.

Алибасов и Шукшина знакомы с 1996 года. Однако тогда их роман закончился расставанием. Продюсер за это время успел жениться и развестись. В конце прошлого года Алибасов и Шукшина поженились. Это не нашло понимания у семьи актрисы.