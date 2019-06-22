Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Запись доступна на YouTube -канале передачи.

Обсуждая с гостями из объединения «КЛИККЛАК» их творчество, Ургант вспомнил о ролике, в котором те «давали леща» (пощечину) друг другу. Ведущий предложил зрителям ударить его настоящей рыбой, и выбрал «рыженького» мужчину, которым «случайно» оказался комик Данила Поперечный.

Получив по лицу рыбиной, Ургант прокомментировал, что «может быть, это и весело, но зато теперь все кошки мои».