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Наоми Кэмпбелл в мини и кроссовках «зажгла» на пляжной вечеринке 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @naomicampbellonline
Сезон пляжных вечеринок во французских Каннах в самом разгаре. Звездой одной из таких тусовок, организованной интернет-компанией Spotify, стала супермодель Наоми Кэмпбелл.
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля рекламы «Каннские львы». Появление 49-летней звезды на вечеринке нельзя было не заметить — она пришла на afterparty в розовом сверкающем мини-платье, а свой образ модель дополнила стильными кроссовками. Судя по всему, Кэмпбелл решила отдохнуть от каблуков, чтобы потанцевать на вечеринке в свое удовольствие.
Супермодель действительно отлично провела время — она зажигательно танцевала на песке, снимала выступление артистов на смартфон и подпевала им.
Фотографии с вечеринке с участием Наоми уже появились в многочисленных фанатских пабликах, посвященных иконе 90-х, в соцсети Instagram.
Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что 49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для Vogue. На одном из снимков супермодель даже позировала топлес, не стесняясь своих форм.
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Шоу-бизнес , Наоми Кэмпбелл
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