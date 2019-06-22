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Сбежавшая из РФ Ротару нашла способ быть ближе к российскому зрителю 

Ura.Ru + ещё 1 20 минут назад
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Певица София Ротару, которая долгое время не гастролирует в России по политическим причинам, нашла способ выступить для своих российских слушателей. Поклонники смогут увидеть 71-летнюю народную артистку Украины на белорусском музыкальном фестивале «Славянский базар в Витебске».
Об этом журналистам рассказал директор мероприятия Глеб Лапицкий. «…Еще одна изюминка — в закрытии форума будет участвовать София Ротару», — сказал он в интервью «Российской газете».
Ротару не выступает в России из-за напряженных отношений между Москвой и Киевом. По этой же причине певица не посещает Крым, где у нее, по данным СМИ, построен большой дом и зарегистрирован бизнес. В декабре 2018 года Ротару отказалась участвовать в конкурсе «Песня года», который проходил в Москве, из-за введенного на Украине военного положения, напоминает RT.
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