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Кэти Холмс сделала заявление. Её экс-супругу оно не понравится 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Reuters
Кэти Холмс, бывшая жена Тома Круза, призналась, что родила дочь Сури не от него. Об этом, как пишет «7 Дней», она рассказала дочери в день ее 13-летия.
Подруга актрисы рассказала изданию Star, что Сури весь день ждала, чтобы Том Круз поздравил ее с днем рождения, но он так и не явился. Мама девочки попыталась успокоить ее и заявила, что Том — не ее настоящий отец.
По словам подруги Кэти Холмс, эта новость расстроила Сури еще больше. Она устроила настоящую истерику и стала требовать, чтобы мама назвала имя ее настоящего отца, однако та категорически отказалась.
Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году, когда их дочери было 6 лет. Последний раз Круза и Сури видели вместе в 2013 году. Предположительно, голливудский актер отказался встречаться с дочерью из-за того, что Кэти Холмс не позволила ей примкнуть к секте сайентологов, членом которой является Круз.
Шоу-бизнес , Кэти Холмс , Том Круз , журнал "7 Дней"
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