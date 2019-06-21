Кэти Холмс сделала заявление. Её экс-супругу оно не понравится

Подруга актрисы рассказала изданию Star, что Сури весь день ждала, чтобы Том Круз поздравил ее с днем рождения, но он так и не явился. Мама девочки попыталась успокоить ее и заявила, что Том — не ее настоящий отец.

По словам подруги Кэти Холмс, эта новость расстроила Сури еще больше. Она устроила настоящую истерику и стала требовать, чтобы мама назвала имя ее настоящего отца, однако та категорически отказалась.

Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году, когда их дочери было 6 лет. Последний раз Круза и Сури видели вместе в 2013 году. Предположительно, голливудский актер отказался встречаться с дочерью из-за того, что Кэти Холмс не позволила ей примкнуть к секте сайентологов, членом которой является Круз.