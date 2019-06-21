Создатель «Чернобыля» суетливо оправдывается после дикого скандала

Создатель «Чернобыля» Крейг Мазин прокомментировал исторические неточности в мини-сериале HBO. По его словам, искажение некоторых фактов было связано с необходимостью рассказать о трагических событиях всего за пять часов экранного времени.

Продюсер и сценарист сериала «Чернобыль» Крейг Мазин объяснил искажение фактов в мини-сериале HBO о трагедии на ЧАЭС в 1986 году. По его словам, перед создателями шоу стояло задача уместить хронологию тех страшных событий во всего пять часов экранного времени, из-за чего и было решено частично отступить от реальной последовательности в угоду «возможности рассказать историю».

«Художественный выбор — это решение отступить от реальной хроники, чтобы иметь возможность рассказать историю. Потому что мы вмещаем два года истории в пять часов экранного времени. Например, мы сознательно изменили время, когда разбился вертолет, иначе это выпадало из нашего рассказа, — заявил он. — Я специально записал подкаст, который можно посмотреть после сериала, чтобы объяснить, что именно и зачем было изменено. Я считаю это важным, здесь у меня нет никаких тайн».

Он также прокомментировал наличие в сериале сцены с голыми шахтерами, признавшись, что позаимствовал этот момент из книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

«Вокруг Чернобыля есть очень много противоречивых нарративов. Например — относительно шахтеров. В «Чернобыльской молитве» есть упоминание о шахтерах, которые раздеваются догола. Я взял это оттуда. Другие люди говорят, что такого не могло быть. Но это просто разные взгляды, точнее — разные воспоминания. Суть в том, что я этого не придумывал, я бы такого не придумал», — продолжил сценарист.

Согласно Мазину, в «Чернобыле» действительно есть некоторые «ошибки», однако создатели шоу приложили все усилия, чтобы их в большинстве своем не допускать.

«Ошибки есть, но их не так много: в основном это либо сознательный художественный выбор, либо разные мысли. Однако я благодарен людям, которые смотрят сериал и разбирают его на мелкие детали. Я не боюсь ошибаться. И могу сказать наверняка — мы очень старались не ошибаться. Потому что небольшие детали — это способ отдать дань уважения людям и их памяти, почтить их культуру. Мы очень хотели, чтобы все было настоящим», — подчеркнул кинематографист.

Высказался он и по поводу возможного продолжения популярнейшего шоу:

«Второй сезон? Нет, я думаю, мы рассказали эту историю так хорошо, как могли. И очень важно оставить ее именно такой.

Правда в том, что для меня это больше, чем просто сериал. Я думаю, это так для многих — это история настоящих людей, которые жили и умирали. Очень важно вовремя остановиться, не заигрывать с этой историей. Вместе с тем я очарован этой частью мира. Этой частью мировой истории. Не сомневаюсь, рано или поздно я вернусь к одному из многих невероятных сюжетов Восточной Европы. Еще не знаю, когда, но про Чернобыль я сказал все, что хотел».

Говоря о возросшей после выхода сериала туристической популярности Припяти и Чернобыля, он призвал всех приезжающих туда людей «с уважением относиться» к месту трагедии.

«Когда кто-то приезжает на место, где умирали люди, будь это мемориал теракта 11 сентября на Манхэттене или Нормандский пляж во Франции, данное место стоит уважать. Но, к сожалению, есть люди, который делают селфи и улыбаются на фоне концентрационных лагерей. Я понимаю, это часть современной культуры. Но такой же частью современной культуры должна быть способность проявлять уважение, — посетовал Крейг в интервью ТСН. — Если говорить честно, я очень хочу, чтобы люди ехали в Чернобыль и Припять. Думаю, очень важно, чтобы люди увидели и почувствовали все это своими собственными глазами. Надеюсь, что большинство будет вести себя там соответственно. Потому что — по крайней мере для меня — это очень трагично-торжественное место».

Пятисерийный «Чернобыль» стартовал (и уже завершился) на HBO минувшей весной. Шоу мгновенно добилось бешеной популярности и признания — на всевозможных тематических киносайтах проект до сих пор является лидером рейтингов лучших сериалов в истории.