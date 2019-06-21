Гоша Куценко завел голубой «Запорожец»

Куценко стал новым гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». В эфире «Русского радио» он рассказал, что купил «Запорожец», а точнее — «симбиоз» этой советской марки с корейской «Киа». «Запорожец» Куценко оборудован кондиционером и автоматической коробкой передач, а покрашен в необычный цвет.

«Не хочу говорить, но машина у меня голубого цвета», — признался актер.

По словам Куценко, он не хотел, чтобы его новая машина была агрессивного цвета, например, красного. Более того, голубой «Запорожец» нравится актеру еще и тем, что заставляет улыбаться других участников дорожного движения. Куценко признался, что улыбки незнакомых людей чрезвычайно важны для него.