Гоша Куценко завел голубой «Запорожец» и поднимает настроение таксистам, разъезжая на нем по Москве. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», рассказал сам актер.
Куценко стал новым гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». В эфире «Русского радио» он рассказал, что купил «Запорожец», а точнее — «симбиоз» этой советской марки с корейской «Киа». «Запорожец» Куценко оборудован кондиционером и автоматической коробкой передач, а покрашен в необычный цвет.
«Не хочу говорить, но машина у меня голубого цвета», — признался актер.
По словам Куценко, он не хотел, чтобы его новая машина была агрессивного цвета, например, красного. Более того, голубой «Запорожец» нравится актеру еще и тем, что заставляет улыбаться других участников дорожного движения. Куценко признался, что улыбки незнакомых людей чрезвычайно важны для него.
«Гоша, когда мы вас видим, то у нас поднимается настроение, а все проблемы уходят на второй план», — процитировал актер таксистов, с которыми часто «пересекается» на дорогах.