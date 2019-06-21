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Последнее время часто спрашивают, почему я не публикую фотографии с сыном. Отвечу. Во-первых, вспоминаю себя, у меня лично опыт был плохой. Меня начали узнавать, когда мне было примерно 16. Я когда слышал шепот за спиной, девичье «хи-хи», «подпишите для жены» обмирал, холодел, не знал, где скрыться. Я точно не справлялся, мне было плохо от этого. Откровенно говорю — мне и сейчас не по себе, когда узнают. Сцена моя работа, но точно не моя жизнь. Я понимаю, что сына может ждать большая сцена консерватории, он очень музыкально одаренный мальчик. Или поле Лиги Чемпионов, он играет в футбол — и тогда его, конечно же, узнают, у него всё для этого есть. А может, его ждет научная лаборатория, в которой слава вообще не имеет значения. Поэтому, когда он станет старше, пусть решит сам нужно ему это внимание или нет. А пока я за него отвечаю, хочу чтобы он жил спокойно. Такой простой ответ. #60секунд
— А может, его ждет научная лаборатория, в которой слава вообще не имеет значения. Поэтому, когда он станет старше, пусть решит сам нужно ему это внимание или нет, — пишет Шепелев в Instagram.