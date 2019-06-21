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Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии сына Жанны Фриске 

Вечерняя Москва + ещё 2 3 часа назад
Фото: © Кирилл Каллиников/РИА Новости
Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев на своей официальной странице в социальных сетях объяснил, почему он не выкладывает в сеть фотографии сына.
Мужчина говорит, что не хочет для мальчика излишнего внимания в столь юном возрасте.
Шепелев делится с подписчиками собственной историей. Ведущий рассказывает, что его самого начали узнавать примерно в 16 лет. В эти моменты он «обмирал, холодел и не знал, где скрыться».
Телеведущий подчеркивает, что до сих пор чувствует себя неловко, когда его узнают на улице. Что до сына, так он — одаренный мальчик. Отец заявляет, что в будущем ребенка может ждать консерватория, карьера футболиста — в этих случаях слава придет сама.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Последнее время часто спрашивают, почему я не публикую фотографии с сыном. Отвечу. Во-первых, вспоминаю себя, у меня лично опыт был плохой. Меня начали узнавать, когда мне было примерно 16. Я когда слышал шепот за спиной, девичье «хи-хи», «подпишите для жены» обмирал, холодел, не знал, где скрыться. Я точно не справлялся, мне было плохо от этого. Откровенно говорю — мне и сейчас не по себе, когда узнают. Сцена моя работа, но точно не моя жизнь. Я понимаю, что сына может ждать большая сцена консерватории, он очень музыкально одаренный мальчик. Или поле Лиги Чемпионов, он играет в футбол — и тогда его, конечно же, узнают, у него всё для этого есть. А может, его ждет научная лаборатория, в которой слава вообще не имеет значения. Поэтому, когда он станет старше, пусть решит сам нужно ему это внимание или нет. А пока я за него отвечаю, хочу чтобы он жил спокойно. Такой простой ответ. #60секунд

Публикация от  Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

— А может, его ждет научная лаборатория, в которой слава вообще не имеет значения. Поэтому, когда он станет старше, пусть решит сам нужно ему это внимание или нет, — пишет Шепелев в Instagram.
Он добавляет, что пока что просто хочет, чтобы ребенок жил спокойно.
Сын Шепелева и Фриске родился в 2013 году, то есть за два года до смерти певицы от рака.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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