«Это незаконно»: новый поворот в деле о завещании Алибасова

Адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин прокомментировал изданию teleprogramma.pro высказывание продюсера о том, что он решил лишить своего сына наследства. По словам юриста, оформить новое завещание, учитывая текущее состояние шоумена, не взялся бы ни один законопослушный нотариус.

Ранее Алибасов в интервью Андрею Малахову в эфире программы «Прямой эфир» заявил , что выгнал собственного сына из дома и лишил его наследства. Скандальное заявление прозвучало на фоне распространённой недавно информации, что Бари Алибасов-младший начал делить наследство при живом отце. Шоумен заявил, что отдаст всё «добрым мирянам».

Адвокат шоумена Сергей Жорин выразил сомнение, что продюсер мог официально переписать завещание, учитывая его странное поведение.

«Его состояние пока не позволяет этого сделать и вряд ли какой-то нотариус станет заверять его завещание, ведь видно, что человек не отдает себе отчета в том, что с ним происходит»», — подчеркнул юрист.

По словам Жорина, если всё же найдётся нотариус, который решится заверить завещание, то впоследствии оно может быть признано незаконным, поскольку перед подписанием документа юрист обязан удостовериться в здравомыслии клиента.

«Если нотариус заверил этот документ и впоследствии выяснится, что лицо всё же не отдавал себе отчета в происходящем, то как минимум документ будет признан недействительным, а как максимум — к нотариусу будут применены различные санкции», — заявил Жорин.

Адвокат также отметил, что на сегодняшний день не беспокоит Алибасова, поскольку решил дать своему клиенту время на восстановление.