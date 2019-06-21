Лена Ленина вступилась за Бари Алибасова

Некоторые предполагают, что он придумал все свои болезни, чтобы привлечь внимание к юбилейному концерту группы На-На. Ленина отмечает, что у нее нет причин сомневаться в том, что Алибасов был в тяжелом состоянии, ведь она ежедневно связывалась с его ближайшим окружением. При этом она отметила, что сын продюсера — единственный человек в этой ситуации, который «чуток привирал».

Несмотря на слова Лены, большинство комментаторов выразили к этой истории весьма скептическое отношение.