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Лена Ленина вступилась за Бари Алибасова 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Лена Ленина не смогла оставаться в стороне от слухов о том, что Бари Алибасов решился на историю с «Кротом» ради пиара.
Некоторые предполагают, что он придумал все свои болезни, чтобы привлечь внимание к юбилейному концерту группы На-На. Ленина отмечает, что у нее нет причин сомневаться в том, что Алибасов был в тяжелом состоянии, ведь она ежедневно связывалась с его ближайшим окружением. При этом она отметила, что сын продюсера — единственный человек в этой ситуации, который «чуток привирал».
Несмотря на слова Лены, большинство комментаторов выразили к этой истории весьма скептическое отношение.
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Шоу-бизнес , Лена Ленина , Бари Алибасов
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