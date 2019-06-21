Макаревич рассказал о не понимающих по-русски внуках из США

По словам Андрея Макаревича, это дети американского мужа его дочери Даны. Младшей Саре 11 лет, старшей внучке Эмме — 17, а внуку Джимми — 19. Макаревич признался, что подростки приедут на юбилейный концерт в честь 50-летия "Машины времени", музыка которой им нравится.

"Но они все по-своему слышат. Они русского не знают", — цитирует Макаревича сайт kp.ru.

Ранее Макаревич назвал причину отмены выступления "Машины времени" в День России.