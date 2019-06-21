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Макаревич рассказал о не понимающих по-русски внуках из США 

Газета.Ru + ещё 2 21 июня 2019
Фото: РИА Новости
Музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своих внуках, живущих в США.
По словам Андрея Макаревича, это дети американского мужа его дочери Даны. Младшей Саре 11 лет, старшей внучке Эмме — 17, а внуку Джимми — 19. Макаревич признался, что подростки приедут на юбилейный концерт в честь 50-летия "Машины времени", музыка которой им нравится.
"Но они все по-своему слышат. Они русского не знают", — цитирует Макаревича сайт kp.ru.
Ранее Макаревич назвал причину отмены выступления "Машины времени" в День России.
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