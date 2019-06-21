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Четвертовали в логове ОПЕК: кто хочет убить Алибасова 

Рамблер 47 минут назад
Бари Алибасов после отправления попал в логово ОПЕК и был там четвертован. Об этом сам продюсер рассказал «Московскому комсомольцу».
4 июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, обжог дыхательные пути, пищевод и желудок и был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. 6-го он был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы.
«Я 16 дней был в логове этой международной организации… Которая нефтью занимается. Как ее? В логовище ОПЕК сидел», — заявил продюсер «МК».
По словам Алибасова, вместе с группой «На-На» он отправился в швейцарский Монтре для участия в джазовом фестивале, который является прикрытием для незаконной продажи нефти.
«Меня избили, четвертовали. В меня вставляли палки и крутили их. Мне что-то подложили, и я улетел», — рассказал продюсер, отметив, что больше почти ничего о произошедшем не помнит.
Шоу-бизнес , Видео , Статьи , Бари Алибасов , ОПЕК , Московский комсомолец
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