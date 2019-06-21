Четвертовали в логове ОПЕК: кто хочет убить Алибасова

4 июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, обжог дыхательные пути, пищевод и желудок и был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. 6-го он был введен в кому, 11-го очнулся, а 17-го выписан из больницы.

«Я 16 дней был в логове этой международной организации… Которая нефтью занимается. Как ее? В логовище ОПЕК сидел», — заявил продюсер «МК».

По словам Алибасова, вместе с группой «На-На» он отправился в швейцарский Монтре для участия в джазовом фестивале, который является прикрытием для незаконной продажи нефти.