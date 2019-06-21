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Бывший муж Собчак помирился с ее новым бойфрендом 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Актер Максим Виторган помирился с новым ухажером своей бывшей жены Ксении Собчак режиссером Константином Богомоловым. Это произошло в рамках премьеры спектакля «Мастер и Маргарита». Вся «троица» пришла на постановку в образовательный центр ММОМА, где запускали приложение «Мобильный художественный театр».
Во время прогулки Виторган и Богомолов вполне дружелюбно беседовали. Судя по всему, конфликты из-за Ксении Собчак остались в прошлом. Сама светская львица на мероприятии была в центре внимания. Она много общалась с другими гостями и всем была довольна, сообщает портал «7 дней».
Напомним, что страсти в любовном треугольнике Собчак-Виторган-Богомолов разгорелись нынешней зимой. Тогда около одной из московских кофеен произошел конфликт между двумя мужчинами. Итогом выяснения отношений стал сломанный нос режиссёра Богомолова. Он в течение недели не появлялся на публике.
В начале весны Собчак и Виторган подтвердили, что их брак рухнул. При этом они остались хорошими друзьями ради гармоничного воспитания сына Платона. Любопытно, что недавно вся троица блистала на «Кинотавре». При этом Собчак и Богомолов обосновались в дорогих апартаментах в Сочи, а Виторган жил в скромной гостинице за семь тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , журнал "7 Дней"
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