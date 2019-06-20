Ведьма объяснила, кто виноват в несчастьях Бари Алибасова

Умерла теща основателя музыкальной группы «На-на», продюсера Бари Алибасова . О похоронах бабушки рассказал сын шоумена. По словам наследника артиста, женщина очень переживала за здоровье Алибасова после того, как он отравился химией. «Вечерняя Москва» решила поинтересоваться у экстрасенсов, почему черная полоса, наступившая в жизни артиста, не хочет отступать.

По словам московской ведьмы Алены Полынь, все зло, происходящее с Алибасовым, как исходит от его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

— За этой женщиной тянется негативный шлейф. Она вдова, причем, черная вдова. Она «сжирает», сживает со свету всех своих мужчин. Это энергетически тяжелый человек. Плюс ко всему у нее сильное родовое проклятье, — уверена ведунья.

Полынь утверждает, что именно «черный» негатив не позволяет актрисе наладить отношения с дочерьми.

— Эта программа перешла и на Алибасова. Пик опасности — период за месяц до дня рождения и месяц после этой даты. Эта вилка очень опасная, вот он и попал под удар судьбы, — уточнила колдунья.

По словам Полынь, теперь артист тоже стал носителем этой негативной программы, которая будет постоянно на него довлеть.

В свою очередь астролог Илья Першин уверяет, что период спада, который переживает Алибасов — это расплата за успех и славу.

— Вспомните 90-е! Группа «На-На» на пике славы, у Алибасовва взлет творческий. У него, согласно прогнозам, все в жизни очень циклично, вот судьба и вносит, как говорится, свои корректировки, чтобы создать баланс.

Астролог уверен, что не стоит исключать и всевозможных злопыхателей, которые могли артиста «заказать».

— В шоу-бизнесе часто обращаются к различным медиумам и магам, чтобы навести проклятие или запустить энергетический негатив, — уверен специалист.

По его словам, возможно, что Алибасов стал жертвой черного ритуала, который приводит в его жизни неудачи и потери.