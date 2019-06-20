Марина Хлебникова ответила на обвинения в алкоголизме

Популярная в 1990-х Марина Хлебникова ответила на обвинения в том, что она злоупотребляет алкоголем.

С подобным заявлением выступил певец Шура

В интервью Насте Ивлеевой он заявил, что Хлебникову надо срочно спасать, иначе будет поздно.

Певица назвала слова Шуры "бомбой" и открестилась от скорой смерти из-за хронического алкоголизма.

В интервью teleprogramma.pro она заявила, что если бы у ее коллеги была реальная озабоченность ее состоянием, то он мог бы позвонить и поинтересоваться, как ситуация обстоит на самом деле.