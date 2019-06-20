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Теща Бари Алибасова умерла на фоне отравления и комы продюсера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Умерла теща музыканта и продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщил его сын в интервью радиостанции "Говорит Москва".
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По слова Алибасова-младшего, его бабушка скончалась два дня назад, в результате чего он не мог находиться рядом с отцом, так как был на похоронах близкой родственницы. Он также сообщил, что она "очень переживала за состояние зятя". Алибасов-младший — единственный ребенок основателя группы "На-На" от фактического брака с Еленой Уронич.
В том же интервью сын Бари Алибасова выразил обеспокоенность словами отца о том, что тот собирается лишить его наследства. По утверждению молодого человека, его не интересует наследство, так как половину недвижимости тот отписал ему еще в подростковом возрасте. Алибасов-младший высказал предположение, что после продолжительной искусственной комы у его родителя "в голове перемешалась ситуация".
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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