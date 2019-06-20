Шура раскрыл тайные пороки звезд

«В свое время, в 90-е, все пожирали наркоту, это вообще не тайна. Кто-то справился, кто-то нет», — приводит слова Шуры «Лента.ру».

По словам певца, он не скрывает того, что долгие годы страдал наркозависимостью, потому что это помогает привлечь внимание к проблеме.

Кроме того, Шура признался, что не жалеет о том, что в его жизни были наркотики и онкологическое заболевание, «потому что это огромный урок для человека».

Шура заявил, что после обнаружения рака коллеги по сцене отвернулись от него.

«Меня поддержала Алла Борисовна, Игорь Крутой, Люба Успенская и Лолита Милявская. Ну и Димка Маликов чуть-чуть, а все остальные отвернулись жопой, думали, что я уже не приду», — сказал певец.

По словам Шуры, остальные артисты надеялись, что после его ухода освободятся «хлебные точки».