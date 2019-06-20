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Шура раскрыл тайные пороки звезд 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Instagram
Певец Шура в интервью Анастасии Ивлеевой рассказал о наркотической зависимости у российских поп-звезд.
Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели
«В свое время, в 90-е, все пожирали наркоту, это вообще не тайна. Кто-то справился, кто-то нет», — приводит слова Шуры «Лента.ру».
По словам певца, он не скрывает того, что долгие годы страдал наркозависимостью, потому что это помогает привлечь внимание к проблеме.
Кроме того, Шура признался, что не жалеет о том, что в его жизни были наркотики и онкологическое заболевание, «потому что это огромный урок для человека».
Шура заявил, что после обнаружения рака коллеги по сцене отвернулись от него.
«Меня поддержала Алла Борисовна, Игорь Крутой, Люба Успенская и Лолита Милявская. Ну и Димка Маликов чуть-чуть, а все остальные отвернулись жопой, думали, что я уже не приду», — сказал певец.
По словам Шуры, остальные артисты надеялись, что после его ухода освободятся «хлебные точки».
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева , Игорь Крутой , Лолита Милявская , Lenta.ru
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