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Сегодня я посмотрела сериал «Чернобыль» и… я под впечатлением… невероятная работа… режиссёрская, актёрская, каждая деталь нашего советского быта идеально передана шведским!, режиссёром, сумевшим почувствовать нашу боль и трагедию, нашу халатность и злость, нашу ложь… и нашу отвагу, наших смелых, отчаянных, сильных людей, живущих в то время, которые зная, что жертвуют своими жизнями, шли и спасали человечество… я даже представить себе не могу каково было шахтёрам, подводникам, военным и простым людям вот так почти голыми руками устранять последствия такой! трагедии, такой халатности и ошибки… Хочу поблагодарить создателей сериала за то, что осветили эту проблему и показали нам, хотя б 10-ую часть того ужаса, который там происходил, чтобы мы помнили, что значит человеческая жизнь, что никакие политические игры, никакие занавесы не должны быть превыше интересов человечества… спасибо за возможность окунуться в эти события, понять и почувствовать боль людей, спасибо за правду! P. s. В прошлом году на сессии у нас было актёрское задание — монологи… и я в интернете нашла письмо-монолог супруги Василия Игнатенко (пожарного на Чернобыльской АЭС), в этом письме такая любовь к мужу, такая боль, страх, такое отчаяние, беспомощность перед трагедией и одновременно какая-то невероятная внутренняя сила молодой… беременной женщины, там столько! настоящего, искреннего и ужасного…, что каждый раз, читая это письмо, я рыдаю… насколько жизнь этой женщины разделилась на до и после … и как трудно и горько так! терять своих близких и родных! Прочтите это письмо… http://www.li.ru/interface/pda/?jid=2216771&pid=62146635&redirected=1&page=0&backurl=/community/2216771/post62146635 … Вечная память всем погибшим!
Жена Николаева осталась под впечатлением от сериала «Чернобыль»
Фото: News.ru
Новый мини-сериал от НВО «Чернобыль» заслужил самый высокий рейтинг за всю историю по версии IMDb, обогнав «Игру престолов». Создатели постарались передать события аварии на Чернобыльской АЭС с максимальной точностью. Многим звездам понравился сериал. Своим отзывом поделилась Юлия Проскурякова.
Жена Игоря Николаева настолько впечатлилась событиями «Чернобыля», что написала пост в Instagram. Актрису поразило, как шведский режиссер смог передать советский быт. Также она оценила актёрскую игру и сценарий. Проскурякова прониклась историями шахтеров, пожарных и водолазов, которые рисковали своими жизнями, чтобы спасти мир от последствий катастрофы.
Сериал "Чернобыль" занял первое место в рейтинге сериалов всех времен. Кадр из сериала "Чернобыль" (2019 г)
Актриса по заданию в ГИТИСе, где она учится, искала монолог и наткнулась на письмо жены Василия Игнатенко. 25-летний пожарный умер от лучевой болезни спустя пару недель после взрыва на электростанции. Беременная Людмила потеряла мужа, а затем и ребенка — дочь скончалась у нее на руках спустя несколько часов после рождения. Реальная история поразила Проскурякову до глубины души. «Каждый раз, читая это письмо, я рыдаю… Насколько жизнь этой женщины разделилась на до и после, и как трудно и горько так! Терять своих близких и родных!» — написала Юлия Проскурякова.
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