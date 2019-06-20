Жена Николаева осталась под впечатлением от сериала «Чернобыль»

Новый мини-сериал от НВО «Чернобыль» заслужил самый высокий рейтинг за всю историю по версии IMDb, обогнав «Игру престолов». Создатели постарались передать события аварии на Чернобыльской АЭС с максимальной точностью. Многим звездам понравился сериал. Своим отзывом поделилась Юлия Проскурякова

Жена Игоря Николаева настолько впечатлилась событиями «Чернобыля», что написала пост в Instagram. Актрису поразило, как шведский режиссер смог передать советский быт. Также она оценила актёрскую игру и сценарий. Проскурякова прониклась историями шахтеров, пожарных и водолазов, которые рисковали своими жизнями, чтобы спасти мир от последствий катастрофы.

Сериал "Чернобыль" занял первое место в рейтинге сериалов всех времен. Кадр из сериала "Чернобыль" (2019 г)

Актриса по заданию в ГИТИСе, где она учится, искала монолог и наткнулась на письмо жены Василия Игнатенко. 25-летний пожарный умер от лучевой болезни спустя пару недель после взрыва на электростанции. Беременная Людмила потеряла мужа, а затем и ребенка — дочь скончалась у нее на руках спустя несколько часов после рождения. Реальная история поразила Проскурякову до глубины души. «Каждый раз, читая это письмо, я рыдаю… Насколько жизнь этой женщины разделилась на до и после, и как трудно и горько так! Терять своих близких и родных!» — написала Юлия Проскурякова.