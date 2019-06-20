Виноваты Шукшины? Наследство уплывает из рук сына Алибасова

Сын продюсера Бари Алибасова признался, что напуган неадекватными высказываниями отца, который жаловался на то, что его держали в плену и избивали. Кроме того, он отреагировал на угрозы лишить его наследства. По словам Алибасова-младшего, это абсурдно, поскольку продюсер итак переписал на него половину недвижимости.

Бари Алибасов-младший заявил, что его пугают неадекватные заявления отца, давшего ранее несколько интервью. По словам музыкального продюсера, последние дни он провел в плену, где его связывали и били.

Кроме того, он грозился, что лишит сына наследства. Сын продюсера признался, что находится в глубоком шоке от высказываний отца. Первое, что он отметил, — слова Алибасова-старшего уже сложно назвать бессвязным бредом.

«Он где-то процентов 80 речи очень складный и логичный, а процентов 20 каких-то непонятных… Ну, трэша: что он из командировки приехал, что я там у него квартиру отобрать пытаюсь и так далее», — сказал он в беседе с «Говорит Москва ».

Мужчина предположил, что у Бари Алибасова после медикаментозного сна «в голове все смешалось». Проблема, которую он был вынужден решать в семье Шукшиных, он спроецировал на себя, и теперь убежден, что в его семье могла произойти такая же история.

«Либо у отца просто помутнение, либо дома ему кто-то под медикаментами начинает вкладывать непонятные факты. Так что я сейчас срочно вылетаю в Москву разбираться в этой ситуации. Выглядит все очень печально», — отметил молодой человек.

Вместе с тем Алибасов-младший заверил, что обвинения в охоте на наследство отца абсурдны, поскольку продюсер итак переоформил на него половину недвижимости, когда ему было 14 лет.

«То есть, я вообще не понимаю, откуда может возникнуть история с завещанием, когда все, что он хочет отдать мне, отдал мне сразу, как привез в Москву», — сказал сын продюсера.

По его словам, о том, что он является обладателем огромного количества объектов недвижимости, он узнал около пяти лет назад. Кроме того, он заверил, что в жизни ему отец помогал в основном своими советами.

«Денег я у него никогда в жизни не брал, но своими советами он мне помог заработать гораздо большее состояние, чем вся его недвижимость вместе взятая. Поэтому вопрос с наследством абсолютно неактуален», — подчеркнул Алибасов-младший.

Сын продюсера также пояснил, что последние два дня не мог быть рядом с отцом, поскольку был вынужден улететь на похороны бабушки.

Ранее сообщалось, что покойная целительница и астролог Джуна предвидела отравление Алибасова задолго до произошедшего, сообщало издание «Телепрограмма». По некоторой информации, продюсер был одним из ее клиентов.

По словам телеведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова , пророчеством женщина поделилась с Алибасовым почти 20 лет назад и при свидетелях. Тогда астролог якобы предсказала основателю группы «На-На», что в будущем ему грозит смерть от «огня, идущего из горла». Продюсер прислушался к словам Джуны и бросил курить, так как думал, что речь идет именно о никотиновой опасности.

Напомним, что в начале июня в прессе появилась информация о срочной госпитализации 72-летнего Алибасова. Впоследствии сын продюсера регулярно оповещал представителей СМИ о положении дел.

«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице», — приводит его слова РИА «Новости».

Отметим, что поначалу из клиники, в которой находился артист приходили в основном хорошие новости о состоянии Бари (как минимум — речи о возможном летальном исходе тогда не шло), однако через некоторое время пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин напугал общественность, заявив, что продюсера ввели в медикаментозную кому. К счастью, он недолго пробыл в этом состоянии, через несколько дней Алибасов пришел в себя, а затем и вовсе покинул госпиталь — в настоящий момент его реабилитация продолжается вне больничных стен.

Позже телезрители увидели очередной выпуск шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова , где Алибасов дал первое интервью после выхода из комы. В частности, продюсер рассказал о том, что он «видел» пока находился в коме.

«В этой коме я и был. В последний раз поза-поза-позавчера. Так вот, меня взяли в плен, они меня всего избили, руки трясутся. Они гнали быков и не давали мне повернуть. Я все время был связан», — заявил продюсер.