Сын продюсера Бари Алибасова признался, что напуган неадекватными высказываниями отца, который жаловался на то, что его держали в плену и избивали. Кроме того, он отреагировал на угрозы лишить его наследства. По словам Алибасова-младшего, это абсурдно, поскольку продюсер итак переписал на него половину недвижимости.
Бари Алибасов-младший заявил, что его пугают неадекватные заявления отца, давшего ранее несколько интервью. По словам музыкального продюсера, последние дни он провел в плену, где его связывали и били.
Кроме того, он грозился, что лишит сына наследства. Сын продюсера признался, что находится в глубоком шоке от высказываний отца. Первое, что он отметил, — слова Алибасова-старшего уже сложно назвать бессвязным бредом.
«Он где-то процентов 80 речи очень складный и логичный, а процентов 20 каких-то непонятных… Ну, трэша: что он из командировки приехал, что я там у него квартиру отобрать пытаюсь и так далее», — сказал он в беседе с «Говорит Москва».
Мужчина предположил, что у Бари Алибасова после медикаментозного сна «в голове все смешалось». Проблема, которую он был вынужден решать в семье Шукшиных, он спроецировал на себя, и теперь убежден, что в его семье могла произойти такая же история.
«Либо у отца просто помутнение, либо дома ему кто-то под медикаментами начинает вкладывать непонятные факты. Так что я сейчас срочно вылетаю в Москву разбираться в этой ситуации. Выглядит все очень печально», — отметил молодой человек.
Вместе с тем Алибасов-младший заверил, что обвинения в охоте на наследство отца абсурдны, поскольку продюсер итак переоформил на него половину недвижимости, когда ему было 14 лет.
«То есть, я вообще не понимаю, откуда может возникнуть история с завещанием, когда все, что он хочет отдать мне, отдал мне сразу, как привез в Москву», — сказал сын продюсера.
По его словам, о том, что он является обладателем огромного количества объектов недвижимости, он узнал около пяти лет назад. Кроме того, он заверил, что в жизни ему отец помогал в основном своими советами.
«Денег я у него никогда в жизни не брал, но своими советами он мне помог заработать гораздо большее состояние, чем вся его недвижимость вместе взятая. Поэтому вопрос с наследством абсолютно неактуален», — подчеркнул Алибасов-младший.
Сын продюсера также пояснил, что последние два дня не мог быть рядом с отцом, поскольку был вынужден улететь на похороны бабушки.
Ранее сообщалось, что покойная целительница и астролог Джуна предвидела отравление Алибасова задолго до произошедшего, сообщало издание «Телепрограмма». По некоторой информации, продюсер был одним из ее клиентов.
По словам телеведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, пророчеством женщина поделилась с Алибасовым почти 20 лет назад и при свидетелях. Тогда астролог якобы предсказала основателю группы «На-На», что в будущем ему грозит смерть от «огня, идущего из горла». Продюсер прислушался к словам Джуны и бросил курить, так как думал, что речь идет именно о никотиновой опасности.
Напомним, что в начале июня в прессе появилась информация о срочной госпитализации 72-летнего Алибасова. Впоследствии сын продюсера регулярно оповещал представителей СМИ о положении дел.
«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице», — приводит его слова РИА «Новости».
Отметим, что поначалу из клиники, в которой находился артист приходили в основном хорошие новости о состоянии Бари (как минимум — речи о возможном летальном исходе тогда не шло), однако через некоторое время пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин напугал общественность, заявив, что продюсера ввели в медикаментозную кому. К счастью, он недолго пробыл в этом состоянии, через несколько дней Алибасов пришел в себя, а затем и вовсе покинул госпиталь — в настоящий момент его реабилитация продолжается вне больничных стен.
Позже телезрители увидели очередной выпуск шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова, где Алибасов дал первое интервью после выхода из комы. В частности, продюсер рассказал о том, что он «видел» пока находился в коме.
«В этой коме я и был. В последний раз поза-поза-позавчера. Так вот, меня взяли в плен, они меня всего избили, руки трясутся. Они гнали быков и не давали мне повернуть. Я все время был связан», — заявил продюсер.