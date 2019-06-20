Александра Яковлева в последний раз вышла на сцену

61-летняя Александра Яковлева , советская, российская актриса, режиссер, одна из первых красавиц отечественного кино, отыграла свой последний спектакль.

Напомним: ранее Александра Евгеньевна, звезда "Чародеев" и "Человека с бульвара Капуцинов", рассказала о неутешительным диагнозе врачей — у артистки диагностировали рак.

Как передает "Пятый канал", любимая актриса не сдерживала эмоции, а на спектакле был аншлаг — зрители аплодировали стоя.

"Я так хотела, чтобы вы посмотрели эту пьесу. Руководство ДК говорили, что не стоит, ведь люди на дачах. Я сказала Андрею Малахову, что буду счастлива, когда сыграю спектакль. И вот вы здесь!" — сказала актриса, благодаря свою публику.

По словам Александры Евгеньевны, медики считают, что жить ей осталось месяца три. Поэтому актриса торопилась попрощаться — драматург Татьяна Москвина специально для нее подготовила постановку пьесы "Две женщины и лейтенант".

Бенефисный спектакль Яковлевой прошел в Санкт-Петербурге 19 июня.

Александра Яковлева (Иванес) родилась в 1957 году в Калининграде. На экранах — с конца семидесятых.

Среди наиболее ярких ролей — Таисья в серии "Россия молодая", Алёна Игоревна в "Чародеях" и Диана Литтл в "Человеке с бульвара Капуцинов".

В 1993-м поставила как режиссер ленту "Паром " Анна Каренина ".