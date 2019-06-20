На съемках клипа дочери Алсу произошел несчастный случай

На съемках совместного клипа Микеллы Абрамовой и Ержана Максима произошел «несчастный случай». Как пишут «Дни.ру» , Ержан Максим упал с велосипеда и повредил руку.

Юному артисту мгновенно оказали помощь и обеззаразили ссадину, после чего он вернулся к съемкам.

На своей странице в Instagram Микелла рассказала, что съемки видео длились почти 20 часов.

«Сказать, что мы устали, это не сказать ничего! Подъем в 4 утра, в кадре уже в 6:00! Закончили в 1.30 ночи!» — поделилась Микелла.

Напомним, Микелла Абрамова и Ержан Максим были финалистами проекта «Голос. Дети». Победу одержала Абрамова, однако позже выяснилось, что при голосовании использовалась накрутка голосов. Победу Микеллы аннулировали. Первый канал устроил специальный выпуск шоу, в котором признал победителями всех участников финала.