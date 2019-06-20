Собчак сделала широкий жест

Бывшие супруги договорились, что Платон останется жить с мамой в квартире на Смоленском бульваре, где у него своя комната и привычная обстановка.

Собчак и Виторган также договорились, что он сможет видеться с сыном в любое время.

Охранник дома рассказал, что часто видит Виторгана, гуляющего с Платоном во дворе. По словам охранника, у актера есть ключи от квартиры, и он часто остается на ночь с сыном во время отлучек Ксении.

Издание также утверждает, что экс-супруги не будут делить нажитое в браке имущество. Помимо квартиры на Смоленском бульваре площадью 267 квадратных метров за время семейной жизни Собчак и Виторган приобрели коттедж в поселке «Американская мечта» на Дмитровском шоссе.

Сообщается, что имущество приобреталось на деньги Собчак и оформлено на нее же.