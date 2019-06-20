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Собчак сделала широкий жест 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: Instagram
Ксения Собчак не будет подавать исковое заявление к Максиму Виторгану на выплату алиментов, пишет «Комсомольская правда».
Собчак раскрыла свой ежемесячный доход
Бывшие супруги договорились, что Платон останется жить с мамой в квартире на Смоленском бульваре, где у него своя комната и привычная обстановка.
Собчак и Виторган также договорились, что он сможет видеться с сыном в любое время.
Охранник дома рассказал, что часто видит Виторгана, гуляющего с Платоном во дворе. По словам охранника, у актера есть ключи от квартиры, и он часто остается на ночь с сыном во время отлучек Ксении.
Издание также утверждает, что экс-супруги не будут делить нажитое в браке имущество. Помимо квартиры на Смоленском бульваре площадью 267 квадратных метров за время семейной жизни Собчак и Виторган приобрели коттедж в поселке «Американская мечта» на Дмитровском шоссе.
Сообщается, что имущество приобреталось на деньги Собчак и оформлено на нее же.
Комментарии7
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак , Комсомольская правда
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