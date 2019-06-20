Родню Зыкиной натравят на главную наследницу её бриллиантов

Главная и последняя помощница звезды Татьяна Свинкова встретится с семьей покойной артистки и расскажет о своих претензиях.

Известно, что 10 июня в Москве открылась мемориальная доска имени Зыкиной, однако родственники певицы, в отличие от Свинковой, на открытие не явились. Ее в семье Зыкиной долго считали похитительницей бриллиантов артистки, и впервые за 10 лет она решила ответить на обвинения законных наследников.

Ранее Людмилу Зыкину у Малахова обвинили в похищении детей.