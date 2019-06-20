В новом выпуске передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" 20 июня родня попытается поставить точку в деле о бриллиантах Людмилы Зыкиной.
Главная и последняя помощница звезды Татьяна Свинкова встретится с семьей покойной артистки и расскажет о своих претензиях.
Известно, что 10 июня в Москве открылась мемориальная доска имени Зыкиной, однако родственники певицы, в отличие от Свинковой, на открытие не явились. Ее в семье Зыкиной долго считали похитительницей бриллиантов артистки, и впервые за 10 лет она решила ответить на обвинения законных наследников.
Ранее Людмилу Зыкину у Малахова обвинили в похищении детей.