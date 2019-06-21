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Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова 

Рамблер + ещё 21 36 минут назад
Полиция приезжала в квартиру Бари Алибасов из-за его подруги и диетолога Марият Мухиной. Об этом сообщает РИА Новости.
В начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, которую принял за сок и выпил. Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, диагностировали ожог дыхательных путей, пищевода и желудка и ввели в кому. Через несколько дней он из нее вышел, а 17 июня был выписан из больницы.
Вчера пиарщик Алибасова Вадим Горжанкин заявил РИА Новости, что по вине диетолога Марии Мухиной произошел «конфликт» — она «выдала» себя за врача продюсера из НИИ и заявила, что Алибасова удерживают в его квартире насильно. После этого продюсер сам вызвал полицию, а когда та приехала, опроверг слова диетолога.
«Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества», — добавил собеседник агентства.
Тем временем Мухина в беседе с РИА Новости опровергла утверждение Горжанкина о том, что она выдавала себя за врача НИИ Склифосовского.
Она рассказала, что знакома с Алибасовым на протяжении 10 лет, а вчера она «уличила» помощников продюсера в том, что те дают ему меньше таблеток, чем выписали врачи, а также не сделали укол. По этой причине Мухина приехала сделать укол Алибасову лично, однако его помощники не позволили ей это сделать.
«Пришлось вызывать скорую, чтобы укол был сделан. Она (скорая. — Прим. ред.) уже вызвала полицию», — объяснила диетолог.
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов , РИА Новости
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