Волочкова ответила шпагатом на очередную критику

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова вновь поведала о своем нелегком пути к славе, вызвав раздражение и шквал критики со стороны пользователей соцсетей. Ответить на критику балерина решила с помощью фото с ее шпагатом. Об этом сообщило ИА Nation News.

Волочкова напомнила о своем пути к славе, напомнив подписчикам о своей книге «Плата за успех». По всей видимости, творение балерины не пользуется большим успехом.

«Кто из вас хоть раз померил пуанты? Кто из вас стирал пальцы в кровь? Ответьте, пожалуйста. Ради вас не закрою комменты!» — написала в посте Instagram артистка.

Критики признались, что их раздражает желание танцовщицы выставить себя великомученицей и напомнить окружающим, что ее жизнь интереснее.

«Анастасия, вы не балерина! Вы плохая танцовщица без слуха и чувства ритма! А ноги свои вы загубили по собственной глупости, их можно и нужно лечить!» — написала одна из пользователей соцсети.

В ответ Волочкова поделилась с подписчиками упражнениями для пресса и новым фото со шпагатом. Она решила закрыть комментарии и больше не следить за мнением подписчиков, сообщило агентство Ura.ru.