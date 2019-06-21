Волочкова ответила шпагатом на очередную критику 

«Кто из вас хоть раз померил пуанты? Кто из вас стирал пальцы в кровь? Ответьте, пожалуйста. Ради вас не закрою комменты!» — написала в посте Instagram артистка.
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Каждый из нас был когда-то молодым, юным.. Всем жизнь казалась сказкой, как и мне в балете «Щелкунчик».. 🙏🏻 Который я увидела в 5 лет и захотела стать Балериной…🙏🏻 Но время уносит всё вспять…😔 Уходят из нашей жизни люди легенды и просто хорошие.. А новые-то и не приходят столь стремительно…😔 Прежде, сем осуждать, задумайтесь, совершенны ли вы сами? Нет ли у вас грехов или жизненных ошибок…? У меня точно есть! Но я совершила их сама, потому что я человек, и мне, как и многим, свойственно ошибаться… Но я прошла именно СВОЙ путь к УСПЕХУ. За который пришлось заплатить.. Но не деньгами, а большим… Об этом всем в моей книге «Плата за успех». 💃🏼 В мои 43 года не ждите меня такой, какой я была в 23… И сами оглянитесь назад. Посмотрите ваши фото прошлого… Соответствуете ли вы им? Сейчас.. Любимые. Моя жизнь-для вас! Вы ею живете! Моей жизнью, больше, чем своей.. Потому что моя интереснее! А теперь вопрос! Кто из вас хоть раз померил пуанты? Кто из вас стирал пальцы в кровь? Ответьте, пожалуйста. Ради вас не закрою комменты! 👍🏼 Как я танцую-судить моему зрителю и детям, участвующим в моем фестивале «Симфония добра». 💃🏼 Но мнение всех для меня важно. 👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #платазауспех
«Анастасия, вы не балерина! Вы плохая танцовщица без слуха и чувства ритма! А ноги свои вы загубили по собственной глупости, их можно и нужно лечить!» — написала одна из пользователей соцсети.
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Пару эффективных упражнений для вас от меня. Их можно выполнять в любое время. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #платазауспех