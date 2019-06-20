Киркоров может появиться в картине «Последний богатырь-2»

Российский певец Филипп Киркоров может сыграть одну из ролей в новой части фильма "Последний богатырь-2". Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Певец опубликовал фотографию хлопушки со съемок фильма, однако каким именно героем ленты может стать Киркоров, он не рассказал.

"Последний богатырь-2" является рабочим названием фильма "Последний богатырь: корень зла", в котором главный герой Иван, исполненный актером Виктором Хориняком, путешествует по волшебному миру.

Поклонники артиста предполагают, что он может выступить в качестве автора саундтрека к картине.