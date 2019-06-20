Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киркоров может появиться в картине «Последний богатырь-2» 

Газета.Ru + ещё 5 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский певец Филипп Киркоров может сыграть одну из ролей в новой части фильма "Последний богатырь-2". Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

🎬

Публикация от  Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Певец опубликовал фотографию хлопушки со съемок фильма, однако каким именно героем ленты может стать Киркоров, он не рассказал.
"Последний богатырь-2" является рабочим названием фильма "Последний богатырь: корень зла", в котором главный герой Иван, исполненный актером Виктором Хориняком, путешествует по волшебному миру.
Поклонники артиста предполагают, что он может выступить в качестве автора саундтрека к картине.
Ранее сообщалось, что компания Disney в России начала подготовительную работу над продолжением сказки "Последний богатырь".
Газета.Ru: последние новости
Алибасова проверят на психотропные вещества Теща Бари Алибасова умерла на фоне отравления и комы продюсера Жорин рассказал, как Малахов проник в квартиру к Алибасову
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Walt Disney
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин рассказал о тяжелой жизни россиян
Олигархи сказали Зеленскому «да»242
Российского депутата забросали бутылками в Грузии135
США готовят наказание Турции4
Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности
Видео
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
00:22
Мужчина пережил падение окна на голову
Происшествия В мире
02:14
Путин прокомментировал расследование по MH17
Политика
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:53
Олигархи сказали Зеленскому «да»
В мире Украина
04:48
Пока вы не уснули: Путин рассказал о тяжелой жизни россиян
В мире
07:28
«Это трагедия»: Путин дал совет Зеленскому
Политика Статьи
03:13
Странный бизнес: подробности убийства россиянки в Испании
Криминал Происшествия
03:25
Трамп анонсировал примирение с Россией
В мире Политика
02:06
Путин даст Киеву шанс
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение