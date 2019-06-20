«В глубоком шоке»: сын Алибасова о лишении наследства

Сын Бари Алибасова в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал слова отца о лишении наследства. Алибасов-младший шокирован, но не сомневается, что имущество именитого родственника в результате отойдёт ему.

Ранее продюсер в интервью Андрею Малахову в эфире программы «Прямой эфир» заявил , что выгнал собственного сына из дома и лишил его наследства. Скандальное заявление прозвучало на фоне распространённой недавно информации, что Бари Алибасов-младший начал делить наследство при живом отце. Шоумен заявил, что отдаст всё «добрым мирянам».

Сын продюсера заявил, что слова отца повергли его в глубокий шок. Алибасов-младший предположил, что на состояние шоумена повлияла процедура нахождения его в состоянии медикаментозного сна.

«Либо у отца просто помутнение, либо дома ему кто-то под медикаментами начинает вкладывать непонятные факты…», — отметил он.

При этом Алибас