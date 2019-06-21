Глава UFC готов организовать бой между Джастином Бибером и Томом Крузом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о возможности промоушена провести поединок между певцом Джастином Бибером и актёром Томом Крузом

Мне недавно сказали, что хотели бы участвовать в организации поединка между Крузом и Бибером. Эти ребята отметили, что Том готов драться. Я им ответил, что мне надо обсудить все моменты, — цитирует Уайта The Sun.

Ранее Бибер в своём Twitter-аккаунте вызвал Круза на поединок. Американские СМИ сообщали, что певец лично обратился к Дэйне Уайту с просьбой организовать бой.