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Глава UFC готов организовать бой между Джастином Бибером и Томом Крузом 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о возможности промоушена провести поединок между певцом Джастином Бибером и актёром Томом Крузом.
Мне недавно сказали, что хотели бы участвовать в организации поединка между Крузом и Бибером. Эти ребята отметили, что Том готов драться. Я им ответил, что мне надо обсудить все моменты, — цитирует Уайта The Sun.
Ранее Бибер в своём Twitter-аккаунте вызвал Круза на поединок. Американские СМИ сообщали, что певец лично обратился к Дэйне Уайту с просьбой организовать бой.
Ранее News.ru писал, что украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не хочет боксировать с Александром Поветкиным из-за политики.
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