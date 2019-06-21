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Ротару возвращается в Россию 

Рамблер + ещё 4 15 минут назад
Фото: РИА Новости
София Ротару выступит в Сочи на конкурсе «Новая волна», сообщает издание Утро.ру. Публичное выступлением народной артистки СССР станет первым на российской эстраде после отсутствия, связанного с позицией певицы ситуации в Украине.
По данным издания, организаторы конкурса уже заявили, что Ротару станет главной звездой мероприятия. Последний раз на сцену «Новой волны» артистка поднималась в 2011 году в Юрмале в Латвии. С тех пор конкурс «перебрался» в Сочи, а Ротару в связи с событиями на Украине отказалась выступать на российских площадках. Так, в декабре 2018 года певица, подчёркивая своё украинское гражданство, заявила, что сворачивает концертную деятельность в России, поскольку своими выступлениями не хочет «накалять ситуацию и провоцировать радикально настроенных соотечественников». Ранее артистка осудила присоединение Крыма к России, а также разворачивание боевых действий на территориях Донецкой и Луганской областей.
СМИ уверяют, что отказ от концертной деятельности коснулся только публичных выступлений Ротару на крупных мероприятиях. В то время как певица продолжает принимать участие в частных корпоративах крупных компаний.
Комментарии4
Шоу-бизнес , София Ротару , Ytro.ru , Сочи
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