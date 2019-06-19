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Ургант вступился за оскандалившуюся на «Голосе» дочь Алсу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант вступился за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, чья победа на шоу "Голос. Дети" была отменена после обнаруженной накрутки голосов. Позже победу авторы шоу решили разделить между всеми участниками.
Он отказался обвинять ребенка в произошедшем. "Хотите, чтобы я взял ребенка за косы, подвел к зеркалу и сказал: да как ты смеешь? Я не буду так делать, потому что я не буду тут открывать никаких Америк", — цитирует Урганта сайт kp.ru.
Ургант напомнил что ни один из детей не был инициатором ничего того, что произошло на шоу, а в скандале виноваты только взрослые.
Ранее сообщалось, что после скандала на "Голосе" дочь Алсу выпустила песню с Ержаном Максимом.
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Шоу-бизнес , Иван Ургант
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