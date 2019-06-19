Собчак и Богомолов крупно потратились на «Кинотавре»

«Комсомольская правда» рассказала , что журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов во время проведения «Кинотавра» жили в одном из самых дорогих отелей Сочи . По данным газеты, недельное проживание в двухкомнатном люксе этого отеля с видом на море стоит около 500 тысяч рублей.

«КП» отмечает, что в номере также жил сын Собчак с няней. Отец мальчика, актер Максим Виторган остановился в гостинице, где расположен штаб «Кинотавра». Он жил в стандартном номере стоимостью примерно семь тысяч рублей в сутки.

Также газета обратила внимание на кольцо Собчак из белого золота с большим бриллиантом в виде сердца. Ювелиры, которым журналисты показали фото кольца, оценили изделие примерно в 14 миллионов рублей. «КП» предположила, что кольцо может быть помолвочным.

Информация о романе Собчак с Богомоловым появилась в прошлом году. СМИ сообщали, что муж Собчак, актер Максим Виторган сломал режиссеру нос, история обросла слухами, и в итоге супруги официально подтвердили информацию о расставании. По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу.

Позже Собчак заявила, что они с Богомоловым «не скрываются, но и не афишируют отношения».