Джуна предсказала трагедию с Алибасовым

Джуна предсказала Алибасову тяжелую болезнь

Джуна Давиташвили, занимавшаяся нетрадиционными методами лечения, предсказала продюсеру Бари Алибасову тяжелую болезнь, связанную с горлом. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

По данным издания, предсказание было сделано еще в конце 90-х, о нем знают участники группы «На-На» и актер Станислав Садальский . При встрече Джуна посоветовала Алибасову беречь горло, а он в ответ поинтересовался, стоит ли ему меньше пить.

«Не шути, у тебя может быть очень тяжелая болезнь горла. Может быть, онкология… Ты часто пьешь горячий чай?» — процитировало издание Джуну.

После этого, по данным «Экспресс-газеты», Алибасов бросил курить.

72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна, а 17 июня его отпустили домой. По словам сына продюсера, его память пока не восстановилась.