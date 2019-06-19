Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джуна предсказала Алибасову тяжелую болезнь 

Рамблер 19 минут назад
Джуна Давиташвили, занимавшаяся нетрадиционными методами лечения, предсказала продюсеру Бари Алибасову тяжелую болезнь, связанную с горлом. Об этом сообщает «Экспресс-газета».
По данным издания, предсказание было сделано еще в конце 90-х, о нем знают участники группы «На-На» и актер Станислав Садальский. При встрече Джуна посоветовала Алибасову беречь горло, а он в ответ поинтересовался, стоит ли ему меньше пить.
«Не шути, у тебя может быть очень тяжелая болезнь горла. Может быть, онкология… Ты часто пьешь горячий чай?» — процитировало издание Джуну.
После этого, по данным «Экспресс-газеты», Алибасов бросил курить.
72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна, а 17 июня его отпустили домой. По словам сына продюсера, его память пока не восстановилась.
Комментарии32
Шоу-бизнес , Видео , Станислав Садальский , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17157
Бойня в Москве: СК возбудил дело96
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку794
Зеленского осудили за сексизм13
Найден мертвым депутат Рады91
Видео
03:38
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17
Происшествия
02:13
Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля
Общество
03:06
Джуна предсказала трагедию с Алибасовым
Шоу-бизнес
04:48
Бойня в Москве: СК возбудил дело
Происшествия
01:25
Найден мертвым депутат Рады
Происшествия В мире
00:26
На Западе оценили перехват Су-27 американского B-52
Оружие Армия
00:17
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве
Происшествия Криминал
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
03:18
Яковлева озвучила последнее желание
Шоу-бизнес
02:52
ЕГЭ не будет прежним: как изменятся госэкзамены
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение