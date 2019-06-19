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Ургант высказался о «детях-кретинах» Малышевой 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал резонансный выпуск передачи "Жить здорово"" на Первом канале, в котором его коллега Елена Малышева назвала детей с проблемами в развитии "кретинами". Об этом сообщает сайт kp.ru.
Телеведущий заявил, что отнесся к высказыванию Малышевой более спокойно, чем другие представители медиапространства. Он также подчеркнул, что не собирается ее осуждать, поскольку Малышева имеет медицинское образование.
Ургант отметил, что тема громкого выпуска программы близка ему самому, поскольку он состоит попечительского совета фондов "Центр лечебной педагогики" и "Особое детство".
По мнению телеведущего, тема детей с проблемами в развитии должна подниматься как можно чаще.
Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Познер отреагировал на скандал с Малышевой после передачи о "кретинах".
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Шоу-бизнес , Другое , Елена Малышева , Иван Ургант , Владимир Познер
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