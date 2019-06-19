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Ургант встал на защиту Малышевой и ее «кретинов» 

Рамблер + ещё 4 2 минуты назад
Фото: РИА Новости
Иван Ургант отнесся достаточно спокойно высказыванию Елены Малышевой об идиотах и кретинах. Об этом он сам рассказал «Комсомольской правде».
На прошлой неделе в эфире своего шоу «Жить здорово!» Малышева назвала детей с умственной отсталостью идиотами и кретинами и была раскритикована за это общественностью.
Так, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов объяснил, что «так нельзя», потому что «кретин — это бытовуха», а главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн назвал кретинизм «довольно устаревшим» наименованием умственной отсталости.
Тем временем Иван Ургант не стал осуждать коллегу. Телеведущий напомнил, что Малышева является врачом, а сам он знает о теме умственной отсталости «чуть больше, может быть, чем обыватели», так как входит в попечительские советы двух фондов — «Особое детство» и «Центр лечебной педагогики».
«Важно, чтобы эта проблема поднималась, и люди, которым нужна помощь, это чувствовали, знали, понимали. И чувствовали, что их поддерживает их собственное государство. Вот и все», — подчеркнул Ургант.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Другое , Елена Малышева , Иван Ургант , Евгений Брюн , Дмитрий Морозов , Минздрав РФ , Госдума , Комсомольская правда
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