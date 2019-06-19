Ургант встал на защиту Малышевой и ее «кретинов»

На прошлой неделе в эфире своего шоу «Жить здорово!» Малышева назвала детей с умственной отсталостью идиотами и кретинами и была раскритикована за это общественностью.

Тем временем Иван Ургант не стал осуждать коллегу. Телеведущий напомнил, что Малышева является врачом, а сам он знает о теме умственной отсталости «чуть больше, может быть, чем обыватели», так как входит в попечительские советы двух фондов — «Особое детство» и «Центр лечебной педагогики».