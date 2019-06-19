Все перессорились: почему близких Алибасова не устроило новое завещание

«Комсомольская правда», опросив друзей и родственников Бари Алибасова , выяснила, почему начали портиться отношения между его близкими людьми: сын продюсера настороженно относится к сводной сестре из Киева , солисты группы «На-На» и вовсе успели перессориться. По данным издания, причина в недавно составленном новом завещании Алибасова.

Находясь в больнице, Бари Алибасов составил новое завещание, согласно которому сыну продюсера Бари Алибасову-младшему после смерти отца отойдут три квартиры в Мерзляковском переулке Москвы : одна — девятикомнатная площадью 220 квадратных метров и две поменьше — по 100 квадратных метров каждая. Своей нынешней супруге актрисе Лидии Федосеевой Шукшиной Алибасов завещает земельный участок на Рублёвском направлении в Подмосковье ориентировочной стоимостью около 500 тысяч долларов, а также векселя, акции и иные ценные бумаги на сумму почти 2 млн долларов. Солистам группы «На-На» Вячеславу Политову и Владимиру Жеребкину Алибасов завещал права на музыкальный коллектив.

Радикальнее всех на новое завещание продюсера отреагировали участники группы «На-На». По словам подруги Алибасова Лены Лениной, музыкальный коллектив начал разваливаться.

«Перессорились солисты, унаследовавшие группу, и даже на эфиры больше не ходят вместе. Некоторые из них планируют группу переформатировать и развалить», — заявила Ленина, подчеркнув, что не всех музыкантов устроила воля продюсера.

Бари-Алибасов-младший, унаследовавший дорогостоящую недвижимость в Центре Москвы, возможно, будет вынужден делиться со сводной сестрой, уверяет светская львица.

«Он даже не догадывается, что на квартиру, которую он уже считает своей, будет претендовать дочь Вера из Киева», — подчеркнула Ленина.

Сам сын продюсера в разговоре с «Комсомольской правдой» отметил, что выполнит все условия, указанные в завещании. При этом, если его сестра всё равно будет претендовать на наследство, то делиться с ней он не собирается.

«Если отец не упоминает ее в завещании, это его дело. Отцовским имуществом я не готов распоряжаться, перераспределять ничего не буду!» — отметил Алибасов-младший.

Сын продюсера также заявил, что, если его сестре будет нужна помощь, то он поможет «без отцовского наследства», поскольку сам достаточно зарабатывает. Он отметил, что работает бизнес-тренером и получает около 750 тысяч рублей за одну лекцию, при этом имея около 100 выступлений в год.