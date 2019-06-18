Домодедово вступило в полемику с Киркоровым: ЧП при посадке не было

"Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная",

— сообщили в аэропорту.

По данным пресс-службы, и посадка самолета проходили в штатном режиме.

Ранее Филипп Киркоров поблагодарил пилотов и "силы небесные" за благополучное приземление самолета в Домодедово.

Сообщалось, что самолет с Филиппом Киркоровым и его детьми попал в ЧП при посадке.