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Домодедово вступило в полемику с Киркоровым: ЧП при посадке не было 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Аэропорт Домодедово опроверг информацию о ЧП при приземлении самолета, в котором летел Филипп Киркоров с детьми, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная",
— сообщили в аэропорту.
По данным пресс-службы, и посадка самолета проходили в штатном режиме.
Ранее Филипп Киркоров поблагодарил пилотов и "силы небесные" за благополучное приземление самолета в Домодедово.
Сообщалось, что самолет с Филиппом Киркоровым и его детьми попал в ЧП при посадке.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Филипп Киркоров , Аэропорт Домодедово , Газета.Ru , Домодедово
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