Аэропорт Домодедово опроверг информацию о ЧП при приземлении самолета, в котором летел Филипп Киркоров с детьми, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная",
— сообщили в аэропорту.
По данным пресс-службы, и посадка самолета проходили в штатном режиме.
Ранее Филипп Киркоров поблагодарил пилотов и "силы небесные" за благополучное приземление самолета в Домодедово.
Сообщалось, что самолет с Филиппом Киркоровым и его детьми попал в ЧП при посадке.