«Я все время был связан»: первое интервью Алибасова

Бари Алибасов дал первое интервью после выписки из больницы. Разговорить продюсера после выхода из комы удалось Андрею Малахову в программе «Прямой эфир». В анонсе выпуска , запланированного к эфиру 19 июня, композитор рассказывает о своих видениях во время медикаментозного сна.

Алибасов заявил, что во время пребывания в коме ему казалось, что он был связан.

«В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», — заявил продюсер.

Изучив отрывок программы, журналисты издания «Газета.ru» пришли к выводу, что Алибасов до сих пор находится «не в себе».

Бари Алибасов попал в токсикореанимацию НИИ им. Склифосовского после того, как выпил жидкость для промывки канализационных труб «Крот», перепутав ее с соком. Родственники продюсера сообщили, что он выпил средство ненамеренно, и это был несчастный случай. Медики диагностировали у композитора ожог пищевода четвёртой степени и ожог желудка второй степени.

Позже подруга продюсера Лена Ленина на своей странице в Instagram пояснила, как Алибасов мог перепутать сок со средством для прочистки труб. По её словам, в свои 72 года продюсер «почти не слышит, плохо видит и его обоняние никуда не годится».

Несколько суток продюсер находился в состоянии медикаментозного сна. 11 июня Алибасов пришёл в себя. 17 июня стало известно, что он был выписан из больницы. Сын композитора не исключил, что реабилитацию его отец будет проходить в одной из европейских клиник.