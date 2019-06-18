Минск, потом к Зеленскому? Пугачева передумала уходить

Минск, потом к Зеленскому в Киев? Пугачева передумала уходить

Народная артистка СССР Алла Пугачева повторит свою юбилейную шоу-программу «P. S.» в Минске . Долгожданное мероприятие состоится осенью этого года. Концертный директор Примадонны сообщила об этом в инстаграме.

Алла Пугачева намерена повторить ошеломительный успех своего юбилейного концерта Государственном Кремлевском дворце. По словам концертного директора певицы, осенью она выступит в Минске.

«2 ноября в «Минск-Арене» с большим сольным концертом после почти десятилетнего перерыва выступит Алла Пугачева. Новое шоу Примадонна приурочила к своему юбилею, и ей снова есть о чем рассказать своим поклонникам!» — написала Елена Чупракова у себя в инстаграме.

Ожидается, что народная артистка СССР выступит с той же программой, которую она исполнила весной этого года. В тот раз певица порадовала поклонников хитами разных лет, красочным действом на сцене и работой танцоров и актеров (к примеру, в какой-то момент сцена превратилась в подобие уютного московского дворика с гитаристами и прогуливающимися влюбленными парами). После концерта многие зрители отмечали душевное общение, которое вела артистка со зрительным залом.

Стоит отметить, что в тот раз Примадонна подчеркнула, что это был единственный концерт. Видимо реакция расстроенных зрителей переубедила Пугачеву и она решилась на повторение знакового события. Ожидается что, программа Аллы Борисовны в столице Белоруссии тоже будет называться «P. S.»

В СМИ писали о том, что билеты на московский концерт певицы разлетелись в очень короткий срок и стоили огромных денег. Позже стало известно, что попасть на юбилейный концерт не удалось даже известной российской певице Наташе Королевой , поскольку она не успела купить билет во время.

Королева призналась, что она не вхожа в круг близких людей Примадонны, поэтому никаких других путей на выступление звезды, кроме как по билету, у нее не было. Она также рассказала, что ее мама большая поклонница Пугачевой и давно мечтала попасть на этот концерт, ради которого даже отменила важную поездку.

«Но мы поздно спохватились. Я бросилась покупать билеты, а их уже не было. Причем ни за какие деньги. Я звонила друзьям, но достать не смогла. Билетов действительно не было ни в партере, ни на балконе, ни в директорской ложе», — цитирует артистку издание «Собеседник».

На днях стало известно, что Пугачева приобрела для себя место на кладбище рядом с могилой своего брата и отказалась от участка на Новодевичьем, где находятся могилы многих выдающихся людей страны. Согласно сведениям прессы, Примадонна уже нашла скульпторов, которые принялись за работу над созданием эскизов фамильного склепа певицы.

Отметим, что помимо Аллы Борисовны многие другие представители российского шоу-бизнеса заранее озадачивались этим вопросом. К слову, покойный певец Иосиф Кобзон , ушедший из жизни в августе 2018 года, выкупил участок на кладбище рядом со своей матерью еще задолго до того, как узнал о своем страшном заболевании.

Народная артистка России Тамара Семина , в октябре прошлого года отпраздновавшая 80-летний юбилей, обозначила намерение быть похороненной рядом со своим бывшим супругом Владимиром Прокофьевым , который скончался в 2005 году.

Подобные вопросы не дают покоя даже тем звездам, которым, казалось бы, еще слишком рано думать о смерти. Так, 44-летний певец Александр Медведев (Шура) уже приобрел себе место на кладбище и роскошный двухдверный гроб. Также он заявил о намерении сделать ограду для своей могилы из кованой кровати с виноградными гроздьями, которая стоит в его спальне.