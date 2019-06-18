Галкина восхитил троллинг Харламова над Гузеевой 

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram сатиру на передачу «Давай поженимся» на «Первом канале», высмеяв странных гостей программы. Ролик оценили звезды шоу-бизнеса, среди которых пародист Максим Галкин, телеведущий Оскар Кучера и призер «Евровидения» Сергей Лазарев.
В ролике Харламов показал необычных гостей телеведущей Ларисы Гузеевой, один из которых сидел с закрытыми глазами во время вопросов. «У вас приход что ли, вы глаза так прикрыли?» — сказала Гузеева. На что друг жениха ответил: «Он под контролем». «Под контролем не тот!» — заявил Харламов, наложив на энергичный танец друга жениха песню группы The Prodigy Smack my bich up.
«Вышак! Гарик, ты открыл новый жанр на стыке юмора абсурда и троллинга. Лариса Гузеева, как разрушитель реальности в межканальных состыковках комического»,
— написал в комментариях Галкин, которому 18 июня исполнилось 43 года.
«До слез! Остановись!»
— отметил дизайнер Игорь Гуляев.
«Мама!»
— воскликнул Кучера. Лазарев оставил комментарий в виде множества смайликов.
«Что там блин происходит! Начинаю смотреть давай поженимся»,
— сказала пользовательница под ником yanakazanogina.
Харламов является активным пользователем Instagram с 5,6 млн подписчиков. В последние несколько месяцев он регулярно выкладывает ролики, посвященные шоу «Давай поженимся».