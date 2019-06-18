Галкина восхитил троллинг Харламова над Гузеевой

В ролике Харламов показал необычных гостей телеведущей Ларисы Гузеевой , один из которых сидел с закрытыми глазами во время вопросов. «У вас приход что ли, вы глаза так прикрыли?» — сказала Гузеева. На что друг жениха ответил: «Он под контролем». «Под контролем не тот!» — заявил Харламов, наложив на энергичный танец друга жениха песню группы The Prodigy Smack my bich up.

«Вышак! Гарик, ты открыл новый жанр на стыке юмора абсурда и троллинга. Лариса Гузеева, как разрушитель реальности в межканальных состыковках комического»,

— написал в комментариях Галкин, которому 18 июня исполнилось 43 года.

«До слез! Остановись!»

«Мама!»

— воскликнул Кучера. Лазарев оставил комментарий в виде множества смайликов.

«Что там блин происходит! Начинаю смотреть давай поженимся»,

— сказала пользовательница под ником yanakazanogina.

Харламов является активным пользователем Instagram с 5,6 млн подписчиков. В последние несколько месяцев он регулярно выкладывает ролики, посвященные шоу «Давай поженимся».