Галкина восхитил троллинг Харламова над Гузеевой 

В ролике Харламов показал необычных гостей телеведущей Ларисы Гузеевой , один из которых сидел с закрытыми глазами во время вопросов. «У вас приход что ли, вы глаза так прикрыли?» — сказала Гузеева. На что друг жениха ответил: «Он под контролем». «Под контролем не тот!» — заявил Харламов, наложив на энергичный танец друга жениха песню группы The Prodigy Smack my bich up.