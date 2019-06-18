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«Дети испугались»: Киркоров рассказал об инциденте с самолетом 

Рамблер 4 минуты назад
Фото: ТАСС
Певец Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с жесткой посадкой самолета, на котором он летел из Варны в Москву.
«Профессионализм пилотов обеспечил нам нормальную посадку со второго раза. Мы коснулись земли и сразу взмыли вверх. Дети испугались. Успокаивал их как мог. Мало приятного. Так закончились наши гастроли в Болгарии», — сказал он Ura.ru.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании S7, на борту которого находился Киркоров с коллективом и детьми, при заходе на посадку ударился о взлетную полосу. Командир судна принял решение пойти на второй круг. Со второй попытки самолет благополучно приземлился.
Шоу-бизнес , Происшествия , Филипп Киркоров , АК S7 , РИА Ura.ru , Москва
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