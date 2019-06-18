Гонят из России? Алсу в мечтах об украинском тандеме

Поп-певица Алсу сделала громкое заявление в своем инстаграме . Артистка заявила о возобновлении творческого тандема с украинским музыкальным продюсером Дмитрием Климашенко и пообещала поклонникам, что их ожидает «много красивой музыки».

Популярная российская певица Алсу сделала громкое заявление в своем инстаграме. Артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена рядом с популярным украинским продюсером Дмитрием Климашенко. По словам звезды, они восстановили творческий тандем и теперь поклонников ожидает «много красивой музыки».

Последнее время артистка не часто баловала подписчиков новостями из своей жизни, поскольку уже долгое время любой ее пост становится площадкой для оскорбления ее семьи и выяснения отношений хейтеров с поклонниками.

Несмотря на то, что пик народного гнева уже явно прошел, все еще находятся желающие высказать певице свое негодование победой дочери певицы Микеллой Абрамовой в шестом сезоне «Голоса. Дети».

«Друзья, ну хватит уже негативить! Найдите другие способы высвобождения своей энергии!», «Вы и Ваша дочь — лучшие! Не обращайте внимания на завистников!», «Сколько ненормальных в комментариях! Сил Вам и терпения!» — поддержали Алсу одни. Однако другие постарались унизить певицу и ее семью. «Сколько лести в комментариях… Неужели не обидно, что не от души?», «Такой беспрецедентный скандал вокруг ее семьи, а Алсу ведет себя, словно ничего не происходит, это уже слишком странно», — пишут хейтеры в комментариях.

На днях стало известно, что Алсу было присуждено звание народной артистки Башкирии после выступления на концерте в честь 100-летнего юбилея региона. Соответствующий указ был подписан временно исполняющим обязанности главы республики Радием Хабировым, сообщило издание Ufa1.Ru.

Также сообщалось, что на мероприятии присутствовали солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков и основатель музыкального коллектива «Аргымак» Ринат Рамазанов, которых наградили званием «Заслуженный артист республики Башкортостан». Они, в отличие от Алсу, не смогли сдержать эмоций и разделили радостную новость с поклонниками в соцсетях.

Напомним, что прошедшей весной семья артистки стала объектом травли, которую спровоцировал скандал на проекте Первого канала «Голос. Дети».

Победительницей конкурса стала дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов — это в два раза больше, чем набрал ее ближайший конкурент Ержан Максим. Тогда многим зрителям показалось, что звездная наследница победила нечестно, и в сети поднялась волна возмущений. Разразившийся скандал вынудил руководство Первого канала организовать проверку результатов голосования. Через несколько недель накрутка голосов была подтверждена.

После публикации результатов расследования дочь артистки перестали считать победительницей шестого сезона детского «Голоса». Представители канала попытались выйти из сложившейся ситуации, пообещав зрителям спецвыпуск, в котором все пройдет справедливо. В дополнительном шоу приняли участие почти все финалисты проекта кроме самой Микеллы. По завершении выступления всех участников на сцену вышел генеральный директор Первого канала Константин Эрнст , который заявил, что главный приз программы получат все финалисты, включая дочь Алсу.

Позже стало известно, что 11-летняя Абрамова собирается записать несколько собственных композиций и продолжить строить музыкальную карьеру. Кроме того, в инстаграме юной вокалистки появилась публикация о готовящимся съемкам клипа на дебютную песню «Эта любовь», которая записана вместе с Ержаном Максимом.

«На днях состоялись съемки клипа на песню «Эта Любовь». Это мой дебютный клип! Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего. Подъем в четыре утра, в кадре уже в 6:00! Закончили в 1:30 ночи! Теперь ждем монтаж этой красоты», — приводит слова дочери Алсу сайт kp.ru.

В начале лета Микелла и Ержан презентовали свою песню на XXII конкурсе «Детская Новая волна», который прошел в Крыму.