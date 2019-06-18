Группировка «Ленинград» присоединились к лайн-апу «НАШЕСТВИЯ-2019»

Не успели фанаты отойти от зубодробительного шоу группировки «Ленинград» на стадионе «Открытие-Арена», как были вновь потрясены еще одной оглушительной новостью. Ведомый Сергеем Шнуровым легендарный коллектив станет частью лайн-апа главного рок-фестиваля страны «НАШЕСТВИЕ».

Судя по информации из официального сайта «НАШЕСТВИЯ», шоу «Ленинграда» откроет программу главного музыкального приключения года в четверг, 18 июля — на день раньше официального открытия культового оупен-эйра.

По словам самого Шнурова, «Ленинград» никогда не придавал значения, когда выступать — в начале, в середине или в конце фестиваля:

«Есть понимание того, что мы должны сыграть круче всех, вот и все».

Для меня «НАШЕСТВИЕ», конечно, стоит особняком. Это первый фестиваль, на котором мы вообще выступали, бог весть когда, еще в Раменском. В 2000-м, например, ни о какой рыбе «дорада» в гримерке и речи не могло быть, а теперь посмотрите, куда это все привело!

— вспоминает Шнуров.

Внезапную программу четверга на «НАШЕСТВИИ» вслед за «Ленинградом» продолжат «Глеб Самойлоff & THE MATRIXX» с симфоническим оркестром и «Северный флот». На фестивале также выступят ДДТ, «Мумий Тролль», «Би-2», «Аквариум», Гарик Сукачев , «Алиса», «Сплин», Вячеслав Бутусов и другие рок-герои страны.