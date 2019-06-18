Нагадил в душу: Лазарев из США унизил россиян

Поп-певец Сергей Лазарев опубликовал в своем инстаграме фотографию испражняющихся на газон псов. По его словам, это лучший ответ на то, как он относится к слухам и статьям о себе. Многим знаменитостям пришлась по вкусу шутка артиста, однако большинство пользователей были возмущены подобным зрелищем.

Популярный певец Сергей Лазарев шокировал свои подписчиков в инстаграме оскорбительной фотографией двух испражняющихся на газон псов. Таким оригинальным способом музыкант ответил на вопрос о том, как он относится к слухам и статьям о недавнем конфликте с певицей Светланой Лободой , в котором, по некоторой информации, он повел себя неадекватно.

«На этот вопрос лучше всего ответят мои собаки», — сыронизировал артист.

Однако большинству подписчиков «сортирный» юмор звезды «Евровидения» не пришелся по вкусу. Музыканта стали взывать к разуму и просить не опускаться на столь низкий уровень.

«Это фото о многом говорит, например, как вы относитесь к людям, обществу и цените своих подписчиков..», «Юмор Сергея Лазарева — это то, что мы заслуживаем», «Ужас! А когда за тебя голосовать надо было, ты по другому говорил!», — писали шокированные пользователи соцсети, полагая, что артист от перенапряжения последних месяцев совсем «слетел с катушек».

Накануне издание Super опубликовало фрагмент видео, косвенно подтверждающий правдивость слухов о ссоре между Лободой и Лазаревым, которая случилась на премии «Муз-ТВ».

В коротком ролике удалось разглядеть начало неприятной истории, случившейся во время репетиции шоу. Так, Лазарев ждал, когда закончится предварительный прогон выступления Лободы. Слева от певца сидела продюсер артистки Нателла Крапивина , а впереди — менеджер телеканала-организатора премии.

Согласно информации прессы, именно ему пришлось первым столкнуться с возмущением певца, который был огорчен тем, что финальный сет из шести песен в конце церемонии достался Лободе. Стоит отметить, что номер бывшего солиста группы Smash! в итоге вовсе отменили из-за технических причин, которые не позволяли воспроизвести выступление артиста в точности так же, как на «Евровидении».

Судя по видео, медиаменеджер не без напряжения выслушал претензии певца, однако ему удалось не потерять самообладание, тогда как Лазарев все больше распалялся. Продюсер Лободы Крапивина во время гневного монолога артиста не сказала ни слова.

Согласно заверениям очевидцев, через некоторое время происходящее со сцены стало заметно и самой Лободе, и она сказала со сцены: «Сереж, можно я буду репетировать?» Реплика артистки спровоцировала еще более яркую вспышку гнева музыканта. По словам свидетелей инцидента, именно в тот момент в адрес Лободы и полетела нецензурная брань из уст 36-летнего артиста. Отмечалось, что певица проигнорировала оскорбительный выпад и покинула площадку, чтобы продолжить подготовку к мероприятию в более спокойных условиях.

Также сообщалось, что представители телеканала попытались сгладить ситуацию, принеся свои извинения артистке и ее команде. Вместе с тем, сам Лазарев не только не извинился, но и не счел необходимым объяснить свое поведение. На прямые вопросы он либо отшучивался, либо все отрицал.

Лобода, в свою очередь, в беседе с журналистами дала понять, что конфликт имел место, отметив, что «странные» люди порой совершают странные поступки, и предложила спросить обо всем самого Лазарева.

«Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные… И порой так странно себя ведут», — приводит слова певицы издание Teleprogramma.pro.

В настоящий момент певец находится на отдыхе в США, куда он отправился в компании друга Алекса Малиновского . Инстаграм певца пестрит полуобнаженными фотографиями и странными заявлениями касаемо произошедшего. Вероятно, артисту пришлось нелегко в последние несколько месяцев и отдых ему действительно необходим.

Некоторым пользователям соцсетей в свете последних событий вспомнился скандал с участием Лободы, который пресса обсуждала в начале года. Поклонники удивились, что в ситуации с Лазаревым поп-дива повела себя слишком мягко. Напомним, что в середине января в сети было опубликовано видео, на котором певица, используя нецензурные выражения, отчитала сотрудников вип-зала в столичном аэропорту за то, что те не оказали ей заранее оплаченную услугу.