Представитель Алибасова рассказал о проблемах с его сознанием

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что продюсер продолжает восстановление, его самочувствие намного лучше, но пока он не полностью пришел в себя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще не совсем на сто процентов ясное сознание», — подчеркнул представитель продюсера.

По словам Горжанкина, есть Алибасов пока может только специальную пищу.

72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна, а 17 июня его отпустили домой. Сын Алибасова рассказал, что после выписки из больницы отвез отца в Подмосковье. Позже продюсера планируют на частном самолете отправить на реабилитацию в Казахстан.

По словам Алибасова-младшего, у его отца начались проблемы с памятью: «его бросает с 64-го года по 2015 год».