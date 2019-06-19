Меган и Гарри поделились подробностями своей свадьбы

Несмотря на многообразие новостей об одних из самых популярных представителях британской королевской семьи 37-летней Меган Маркл и 34-летнего принца Гарри , сами они редко делятся подробностями личной жизни и жизни королевской семьи.

Однако, теперь у фанатов супругов есть возможность услышать от них некоторые подробности их свадьбы, состоявшейся в мае прошлого года. В Холирудском дворце в Шотландии открылась выставка, посвященная свадьбе Меган и Гарри, в аудио-путеводителе к которой они сами поделились подробностями торжества.

Так, Маркл призналась, что торжество будущие муж и жена продумывали до самых мелочей, поскольку понимали масштаб события. А принимая какое-либо решения, жених и невеста руководствовались персональными, значимыми и интимными для них моментами. При Гарри отметил. что униформа гвардейской кавалерии Британской армии, который он выбрал в качестве свадебного наряда, один из самых любимых, пишет spletnik.

Напомним, в этом году у супругов произошло радостное событие. 6 мая у них родился сын Арчи Харрингтон. Несколько дней назад родители впервые показали лицо малыша.