Панин поделился голым снимком из Крыма

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram откровенную фотографию из путешествия в Крым.
На фото обнаженный актер сидит на вершине скалы возле поселка Симеиз.
«Спасибо вселенной за то что она даёт нам. За эту жизнь и за каждый новый день! Самое главное для каждого из нас научится существовать в гармонии с ней. Когда человек начинает понимать это, он становится счастливым, а жизнь очень простой и понятной», — подписал фото Панин.
Алексей Панин известен своей любовью к нудистским пляжам. Ранее он рассказывал, что раскрепощается на нудистских пляжах.
«Когда я там, то нет никаких зажимов и проблем. Остаются только вселенная и человек. Видишь только звезды, море и дельфинов. Я считаю, что наше общество испортили трусы. Когда снимаешь трусы — становишься добрым», — говорил он в интервью «Русскому радио».