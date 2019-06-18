Панин поделился голым снимком из Крыма

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«Спасибо вселенной»: Панин показал откровенную фотографию из Крыма 

Рамблер 20 минут назад
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram откровенную фотографию из путешествия в Крым.
На фото обнаженный актер сидит на вершине скалы возле поселка Симеиз.
«Спасибо вселенной за то что она даёт нам. За эту жизнь и за каждый новый день! Самое главное для каждого из нас научится существовать в гармонии с ней. Когда человек начинает понимать это, он становится счастливым, а жизнь очень простой и понятной», — подписал фото Панин.
Алексей Панин известен своей любовью к нудистским пляжам. Ранее он рассказывал, что раскрепощается на нудистских пляжах.
«Когда я там, то нет никаких зажимов и проблем. Остаются только вселенная и человек. Видишь только звезды, море и дельфинов. Я считаю, что наше общество испортили трусы. Когда снимаешь трусы — становишься добрым», — говорил он в интервью «Русскому радио».
Комментарии5
Шоу-бизнес , Видео , Алексей Панин , Русское Радио , Республика Крым
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