Панин поделился голым снимком из Крыма

«Спасибо вселенной»: Панин показал откровенную фотографию из Крыма

На фото обнаженный актер сидит на вершине скалы возле поселка Симеиз.

«Спасибо вселенной за то что она даёт нам. За эту жизнь и за каждый новый день! Самое главное для каждого из нас научится существовать в гармонии с ней. Когда человек начинает понимать это, он становится счастливым, а жизнь очень простой и понятной», — подписал фото Панин.

Алексей Панин известен своей любовью к нудистским пляжам. Ранее он рассказывал, что раскрепощается на нудистских пляжах.