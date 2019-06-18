Панин поделился откровенным снимком с крымской горы

Актер заметил, что нужно научиться существовать в гармонии с природой.

Актер заметил, что благодарен вселенной за каждый день. Он считает, что самое важное быть всегда в гармонии с природой. По словам актера, когда человек начинает понимать это, то становится счастливым, а его жизнь простой и понятной для всех окружающих.

«Каждый из нас частичка вселенной и каждый из нас есть бог. Я очень надеюсь, что люди когда-нибудь поймут простую истину и тогда наша жизнь изменится до неузнаваемости», — заявил популярный актер.