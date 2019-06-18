Друг рассказал о состоянии Армена Джигарханяна

Актер Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, сейчас он занят восстановлением здоровья, сообщил в официальной группе актера в Facebook его друг Артур Согомонян

"У Армена Борисовича все в порядке, он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми. С прессой, телевидением и журналистами Армен Борисович предпочитает не общаться, хотя те по-прежнему его атакуют. К сожалению, много лживой и некорректной информации вокруг его имени в прошлом году сказалось на его самочувствии", — написал Согомонян.

Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года: актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях.